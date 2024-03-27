Вероятно укрепление рубля до 92 руб./$1 в среду - банк "Санкт-Петербург"

Вероятно укрепление рубля до 92 руб./$1 и стабилизация котировок нефти ниже $86 за баррель Brent в среду, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Рубль во вторник укреплялся, но по итогам дня российская валюта все же умеренно ослабилась, - напоминают аналитики. - Объемы торгов при этом выросли, но не значительно. Сегодня курс USD/RUB находится у 92,7 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. Сейчас экспортеры могут нарастить продажу валюты в преддверии завершения налогового периода в четверг. На этом фоне курс все же способен опуститься к 92 руб./$1, но закрепиться ниже этого уровня ему пока может быть сложно".

Нефтяные цены во вторник снизились. На взгляд экспертов банка, такую динамику котировки показывали во многом в рамках коррекции. При этом данные от API поздно вечером неожиданно указали на максимальный с начала ноября недельный рост запасов нефти в США. На этом фоне сегодня фьючерсы Brent торгуются у $85,4/барр. Если официальная статистика от Минэнерго подтвердит оценки API, котировки могут пока задержаться ниже $86/барр., полагают в банке.

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