Индекс Hang Seng обладает шансами на рост до 19700п - БКС Экспресс

Индекс Hang Seng обладает шансами на рост до 19700 пунктов на горизонте 12 месяцев, полагает аналитик БКС Экспресс Анна Кокорева.

"Гонконгский индекс Hang Seng продолжает движение в восходящем канале, - отмечается в комментарии. - В начале недели индекс достиг уровня поддержки 16450 пунктов. Если все пойдет по классике технического анализа, то в ближайшее время котировки могут дойти до отметки 17600-17800 пунктов и пересечь 200-дневную скользящую среднюю, что будет сигнализировать о сломе медвежьего тренда в индексе. Мы сохраняем позитивный взгляд на индекс Hang Seng. Наш целевой уровень по индексу - 19700 пунктов с потенциалом роста в 15% на ближайшие 12 месяцев".

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