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26 марта 2024 года 18:32
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Lululemon до $400
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Lululemon Athletica Inc. до $400 за штуку с рекомендацией "держать", сообщается в комментарии заместителя директора аналитического департамента инвесткомпании Георгия Ващенко. "Компания представила результаты за четвертый квартал и весь 2023 финансовый год, а также провел авебкаст для инвесторов. Показатели выручки и прибыли на акцию компании пятнадцатый раз подряд оказалась лучше консенсуса, - отмечает эксперт. - Однако гайденс был ухудшен и отмечены некоторые негативные моменты, что привело к сильнейшему за много лет однодневному падению котировок акций компании. Мы оцениваем отчетность Lululemon как сильную. Темпы роста выручки замедлились после нескольких кварталов бурного роста, но все еще остаются двузначными, а на международном рынке рост продаж превысил 50%. Это значительно лучше, чем у таких аналогов, как Nike или Under Armor. Реализация плана по удвоению выручки находится на важном этапе и выдерживается по срокам. Рентабельность основных показателей ожидается на уровне прошлого года". На взгляд аналитика, после спада и пересмотра таргета акции Lululemon все еще выглядят немного перекупленными с фундаментальной точки зрения. Инфляционное давление снижается, но потребительский спрос в этом году будет слабеть, а на отдельных международных рынках (Китай, часть Европы, Ближний Восток) он будет неустойчивым. Биржевые игроки, вероятнее всего, станут оценивать бумагу более консервативно. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-LULULEMON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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