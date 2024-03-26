Рынок нефти сохранит позитивный настрой на текущей неделе - Альфа-банк

Рынок нефти сохранит позитивный настрой на текущей неделе, считают аналитики Альфа-банка.

"На текущей неделе нефтяной рынок сохранит позитивный настрой, - прогнозируют в банке. - Последние удары хуситов в Красном море напомнили ему об актуальности ближневосточных рисков. Убедительных признаков того, что сторонам удастся достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа пока немного, поэтому главным событием минувшей недели стал ракетный удар повстанцев по китайскому нефтяному танкеру, который вернул на рынок риск-премию, сопряженную с ростом транспортных расходов. При этом по мере приближения автомобильного сезона дефицит предложения моторного топлива и перебои в работе российских НПЗ, вероятно, окажут поддержку ценам на нефть в Европе и позволят котировкам Brent снова протестировать отметку $87/барр. Все это дает нам основания ожидать позитивной динамики цен на этой неделе - сформировавшийся на прошлой неделе диапазон цен в пределах $83-87/барр. останется актуальным до конца 1К24".

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