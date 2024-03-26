Потенциал падения котировок акций Antero Resources составляет 11% - Freedom Finance Global

Потенциал падения котировок акций Antero Resources составляет 11%, до $24 за бумагу, на горизонте ближайших месяцев, отмечается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Сергея Пигарева.

"Акции Antero Resources на горизонте ближайших месяцев будут испытывать давление из-за падения цен и сезонного спроса на газ, - отмечает эксперт. - С начала года и по состоянию на 22 марта газ подешевел на 20% по сравнению со средним значением 2023 года ввиду слабого спроса из-за теплой погоды. Запасы газа в США на 15 марта превышали среднее пятилетнее значение на 41%. Несмотря на негативную динамику указанных фундаментально важных для компании показателей, цена акций AR с начала года поднялась на 19% на фоне общего ралли на американском фондовом рынке".

Аналитик напоминает, что во втором квартале в Северном полушарии спрос на газ традиционно упадет из-за окончания отопительного сезона. Прогноз Минэнерго США на март и апрель предполагает уменьшение общего спроса на газ (включая экспорт) на 10% и 13% соответственно - до 92 млрд и 80 млрд куб. футов в сутки. На минимуме 74 млрд куб. футов в сутки спрос окажется в мае. Как правило, во втором квартале Antero Resources показывает наиболее слабые результаты в году.

Antero Resources - одна из крупнейших газодобывающих компаний США. По итогам 2023 года, несмотря на обвал котировок природного газа, он занимал 51% в структуре выручки от продажи углеводородов, 43% приходилось на СУГ, 6% - на нефть.

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