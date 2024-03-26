Интерес к акциям НМТП может вырасти ближе к объявлению дивидендов за 2023г - "Велес Капитал"

Интерес к акциям "Новороссийского морского торгового порта" ("НМТП") может вырасти ближе к объявлению дивидендов за 2023 год, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"НМТП" во вторник представил финансовые результаты за 2023 год по РСБУ, согласно которым чистая прибыль компании выросла до 29,3 млрд руб. против 27,3 млрд руб. годом ранее, - пишет эксперт. - Выручка также увеличилась - до 29,1 млрд руб. против 24,7 млрд руб. годом ранее. Напомним, что "НМТП" заплатил итоговые дивиденды за 2022 год в размере 0,798 руб. с доходностью 8,4%. Опубликованная сегодня отчетность также позволяет ожидать новых выплат".

По мнению Кожуховой, с технической точки зрения акции "НМТП" после начала падения в августе прошлого года так и не восстановили полноценный восходящий тренд, хотя сейчас находятся выше минимумов конца 2023 года.

"Котировки вернулись на этой неделе к линии долгосрочного нисходящего тренда, что свидетельствует об уменьшении силы продавцов, - указывает аналитик. - Сигнал на покупку бумаг, однако, поступит не раньше их стабилизации выше сопротивлений 12,90 руб. и 13,40 руб., что позволит ожидать смены основного тренда вплоть до возвращения к пику 2023 года 17,445 руб.: вероятно, в ожидании объявления о годовых дивидендах. В прошлом году совет директоров "НМТП" рекомендовал выплаты уже в июне. Пока же можно говорить о преобладании рисков обновления мартовского минимума 11,400 руб.".

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