Справедливая доходность нового выпуска бондов СТМ составляет 16,6-16,8% - инвестбанк "Синара"

Справедливая доходность нового выпуска бондов АО "Синара - Транспортные Машины" ("СТМ") серии 001Р-04 составляет 16,6-16,8% годовых, говорится в комментарии аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина.

"СТМ" планирует 2 апреля собрать книгу заявок на облигации серии 001Р-04 сроком обращения 5 лет на сумму не менее 5 млрд руб., - напоминает эксперт. - По выпуску предусмотрена оферта через два года и ежемесячные купоны. Ориентир по доходности - не выше КБД плюс 350 б. п., что соответствует доходности 17,3% годовых. Бумаги СТМ серий 001Р-02 и 001Р-03 торгуются с доходностью 16,3-16,4% годовых при дюрации 1,6 и 2,1 года. Спред этих бумаг к ОФЗ с начала года сузился с 290-310 б. п. до 200-250 б. п., в то время как спред облигаций компаний с рейтингом уровня "A" из индекса Московской Биржи RUCBTRANS сейчас составляет порядка 290 б. п. Такой уровень спреда выглядит более справедливым для СТМ. Таким образом, заявленный ориентир по доходности, по нашей оценке, предполагает премию ко вторичному рынку в 50-60 б. п., а справедливая доходность находится в районе 16,6-16,8% годовых".

СТМ - ведущий производитель ж/д техники. АО "Синара - Транспортные Машины" - один из крупнейших российских вертикально интегрированных машиностроительных холдингов.

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