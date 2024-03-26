Акции Магнита не имеют потенциала для существенного роста - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Магнита" справедливо оценены рынком и не имеют потенциала для существенного роста, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Продуктовые ритейлеры X5 Group и "Лента" уже отчитались по МСФО за 2023 год, теперь же инвесторы ждут раскрытие финансовой отчетности "Магнита" - второго по величине фуд-ритейлера в России. При этом за последние шесть месяцев акции "Магнита" выросли на 38%, что превышает темпы роста крупнейшего ритейлера X5 Group (30%) за тот же период", - пишут эксперты.

По итогам 2023 года они ожидают, что компания получит выручку ориентировочно в сумме 2,57 трлн рублей и заработает около 64 млрд рублей чистой прибыли. На взгляд стратегов, компания по итогам прошлого года может распределить на дивиденды полученную прибыль в полном объеме, что составляет 883 рублей на одну акцию, текущая прогнозная дивидендная доходность к котировкам на 26 марта 2024 года ? 11,5%.

Учитывая прогнозные финансовые показатели компании, аналитики сервиса считают, что на текущую дату акции "Магнита" справедливо оценены рынком и не имеют существенного апсайда.

Также аналитики напоминают, что 28 февраля 2024 года Московская биржа объявила о включении акций "Магнита" в лист ожидания на исключение из базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС. В случае реализации негативного сценария акции "Магнита" будут находиться под давлением из-за оттока средств паевых инвестиционных фондов, что может привести к снижению стоимости акций, полагают эксперты "Газпромбанк Инвестиций".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.