"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НЛМК с целью 221,46 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 221,46 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,4%, стоп-приказ: 201,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, к фундаментальным факторам роста компании можно отнести рентабельность собственного капитала выше 25% при соотношении рыночной и балансовой стоимости на уровне 1,6.

"С технической точки зрения котировки на дневном "тайм-фрейме" преодолели максимумы 2024 и 2023 годов. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 201,9 руб. риск на портфель составит 0,44%", - указывают в "Финаме".

"НЛМК" - лидирующий международный производитель высококачественной стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса.

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