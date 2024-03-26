Росбанк пока сохраняет прогноз снижения ставки ЦБР не ранее июня

Росбанк пока сохраняет прогноз снижения ключевой ставки Банка России не ранее июня 2024 года (первоначально на 100 базисных пунктов) и подтверждает ориентир в 12% годовых на декабрь текущего года, говорится в комментарии аналитиков.

"Однако если экономика продолжит наращивать спрос сверх предложения, то снижение будет отложено", - отмечают при этом эксперты банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.