"Финам" снизил рейтинг акций Citigroup до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Citigroup Inc. с "покупать" до "держать", сохранив прогнозную стоимость на уровне $60,4 за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"С конца декабря 2023 года данные бумаги подорожали в цене на 18% и, на наш взгляд, на текущий момент полностью исчерпали свой потенциал роста. Наша оценка акций эмитента основана на сравнении с аналогами по коэффициенту P/E NTM и дивдоходности, а также анализе собственных исторических мультипликаторов банка", - указывает эксперт.

Citigroup Inc. - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов. Банк оказывает полный спектр финансовых услуг, включая розничный и корпоративный банкинг, инвестбанкинг, брокерские услуги, услуги по управлению активами и др., является первичным дилером ценных бумаг казначейства США.

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