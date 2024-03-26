"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ENN Energy с прогнозной стоимостью 82 гонконгских доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 33% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Финансовые показатели эмитента за 2023 год ожидаемо снизились. Довольно скромные результаты объясняются влиянием негативных факторов на газовый бизнес, - отмечает эксперт. - При этом сегмент интегрированных энергопроектов по-прежнему показывает впечатляющие результаты. ENN Energy диверсифицирует бизнес за счет развития линейки продуктов с добавленной стоимостью. Переход китайской промышленности с угля на природный газ должен обеспечить устойчивый рост компании. При текущем уровне цен бумаги компании все еще очень интересны к покупке. В качестве основного риска стоит отметить замедление китайской экономики".

ENN Energy - китайский коммунальный холдинг, сфокусированный на распределении и сбыте природного газа. Компания работает в 20 регионах КНР и управляет 259 проектами городского газоснабжения, обслуживая 29,8 млн домохозяйств, а также 243 тыс. промышленных и коммерческих потребителей.