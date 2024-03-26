Райффайзенбанк сохраняет прогноз снижения ставки ЦБР до 11% к концу 2024г

Райффайзенбанк пока сохраняет прогноз снижения ключевой ставки Банка России до 11% годовых к концу текущего года, сообщается в комментарии аналитиков.

"Мы ожидаем, что ЦБ будет скорее консервативно выбирать траекторию снижения ставки. При этом большой вес в решениях регулятора будет отдаваться свежей статистике ввиду беспрецедентности периода. В базовом сценарии мы по-прежнему предполагаем начало цикла нейтрализации монетарной политики во втором полугодии 2024 года и его осторожный ход (снижение до 14% в третьем квартале и до 11% к концу года)", - пишут эксперты.

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