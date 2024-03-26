Краткосрочных драйверов для роста цены бумаг Etalon нет - "Солид Брокер"

Краткосрочных драйверов для роста котировок бумаг Etalon нет, однако эмитент остается интересным на горизонте свыше года, считают аналитики "Солид Брокер".

"Отчетность девелоперов достаточно специфическая из-за особенностей учета выручки, проектного и корпоративного долга, забалансовых эскроу-счетов. В Etalon помимо этого набора еще добавилось совместное предприятие "Страна-Эталон", которое ведет деятельность в Тюмени и выручка от которого не учитывается в отчете МСФО. Как итог, на фоне рекордного операционного отчета, где был рост продаж на 142% за второе полугодие, отчет за 2023 год разочаровал ростом выручки всего на 17%. А отсюда и слабые результаты по EBITDA. Чистая прибыль ушла в отрицательную зону еще и на фоне корректировок налога, роста процентных платежей по проектному финансированию, и роста прочих расходов, включая строительство социальных объектов, - указывают эксперты в обзоре инвесткомпании. - Денежные потоки даже с учетом забалансовых эскроу-счетов отрицательные из-за больших инвестиций в новые проекты. Можно сказать, что почувствовать отдачу от этих инвестиций, лага по признанию выручки и эффекта от совместного предприятия, можно будет только в следующие годы. Поэтому эмитент остается интересным на горизонте свыше года, однако пока краткосрочных драйверов мы не видим. Более того, не ожидаем дивидендов за 2023 год даже после переезда компании в РФ. Ближайшие дивиденды, скорее всего, будут только за 2024 год".

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