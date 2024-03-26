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26 марта 2024 года 11:25
Высокие дивиденды не гарантируют прибыли от инвестиций в российские акции - Freedom Finance Global
Высокие дивиденды не гарантируют прибыли от инвестиций в российские акции, оптимальный вариант в сложившихся условиях - вложения в инструменты с фиксированной доходностью, которая начнет снижаться по мере перехода ЦБ РФ к смягчению денежно-кредитной политики, говорится в обзоре аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Статистика Econs.online указывает на то, что российские компании стали выплачивать более крупные дивиденды, однако это не гарантирует инвесторам возврата вложенных средств. С 2005 по 2023 годы совокупный объем дивидендов, по данным исследования, составил 28,2 трлн руб., и почти 87% этой суммы пришлось на отрезок с 2014 по прошлый годы, совпадающий с периодом начала ввода зарубежных санкций, серьезно осложнивших или сделавших в принципе невозможным привлечение финансирования для бизнеса на внешних рынках, - пишет эксперт в материале. - В этих условиях российские эмитенты приняли решение повышать инвестиционную привлекательность за счет увеличения дивиденда и доведения его доходности до двузначных уровней. С июля 2021 года правительство РФ выдало госкомпаниям предписание направлять на данные выплаты не менее 50% чистой прибыли по МСФО". "Однако после закрытие реестров акционеров на получение дивиденда на рынке формируется "гэп", полностью нивелирующий размер выплаты, а закрытие этого "гэпа" иногда занимает не один год. Это и обуславливает сложности с получением прибыли от вложенных в акции отечественных эмитентов капиталов", - указывает Чернов. В свою очередь жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России позволяет получать сопоставимую с дивидендной доходность от инвестиций в безрисковые инструменты, такие как облигации федерального займа с постоянным купонным доходом серии 26244 и погашением 15 марта 2034 года (ОФЗ-ПД), отмечает аналитик инвесткомпании. "На прошлой неделе эти бумаги были размещены под 13,43% годовых (максимум с 2015 года для бондов с дюрацией более 10 лет). Первая десятка российских банков в начале марта предлагала депозиты с доходностью 14,85% годовых, а во второй декаде вклады открывались под 14,7% годовых", - указывает эксперт. "Так как прохождение пика инфляции в России ожидается во втором квартале 2024 года, ключевая ставка останется на отметке 16% как минимум до июня-июля. В этих условиях оптимальным вариантом становятся инвестиции именно в инструменты с фиксированной доходностью, которая начнет снижаться, только когда регулятор перейдет к смягчению ДКП", - пишет Чернов в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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