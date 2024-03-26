Риски ухода цены нефти ниже $86/барр. пока сохраняются - банк "Санкт-Петербург"

Риски снижения котировок нефти марки Brent под уровень $86 за баррель в целом пока сохраняются, на динамику торгов во вторник повлияют экономическая статистика из США и данные от API по запасам, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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