Акции Сегежа не являются инвестиционно привлекательными в данное время - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Сегежа Групп" не являются инвестиционно привлекательными в данное время, говорится в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиции".

"Согласно заявлениям менеджмента "Сегежа", в 2024 году компания нацелена на решение вопроса высокой долговой нагрузки, при этом в качестве возможных вариантов решения рассматривается докапитализация компании. Также компания рассматривает возможность доинвестировать отдельные незавершенные проекты. Ориентировочная сумма вложений составляет около 30 млрд рублей, ожидаемые сроки завершения составляют 1-1,5 года. Реализация проектов может улучшить финансовые результаты компании в 2025 году, однако в 2024 году главным вопросом для инвесторов будет решение проблемы высокой долговой нагрузки компании. На данный момент мы не считаем акции "Сегежи" инвестиционно привлекательными", - пишут эксперты сервиса.

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