Дивдоходность акций ЛУКОЙЛа за 2023г может составить 13% - SberCIB

Дивидендная доходность акций "ЛУКОЙЛа" по итогам 2023 года может составить 13%, сообщается в комментарии экспертов SberCIB Investment Research Геннадия Суханова и Артура Григоряна.

"Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 498 руб. на акцию. Это оказалось ниже наших ожиданий (600 руб. на акцию). По нашим расчетам, в качестве финальных дивидендов компания планирует распределить примерно 85% ее свободного денежного потока за 2023 год. Дивидендная доходность по этой выплате может составить 7%. Суммарный дивиденд за 2023 год может составить 945 рублей на акцию, что предполагает дивидендную доходность 13%, - указывают аналитики. - Мы сохраняем позитивный взгляд на акции эмитента благодаря относительно высокой дивидендной доходности, внушительной чистой денежной позиции компании (24% от ее текущей рыночной капитализации), ее способности придерживаться высоких дивидендных выплат в будущем или возможности направлять избыточные денежные средства на обратный выкуп акций".

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