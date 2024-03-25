Бумаги Etalon пока неинтересны для покупки - ПСБ

Бумаги Etalon пока неинтересны для покупки, перспектива роста их цены видна будет после завершения процесса редомициляции, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой.

"Эмитент отчитался за 2023 год по МСФО: результаты слабые и хуже, чем у других девелоперов. Убыток на акцию составил 8,79 руб. против прибыли 33,7 руб. в 2022 году. Это объясняется значительным повышением капиталовложений для региональной экспансии, в том числе у компании ощутимо увеличилась долговая нагрузка за счет роста краткосрочных обязательств на 37% г/г (до 94,5 млрд руб.), - отмечает эксперт. - Положительный момент - рост выручки на 10% благодаря увеличению показателя в сегменте девелопмента до 78 млрд руб. (+12,9% г/г). При этом Etalon активно развивает региональное присутствие: выручка от продаж в регионах выросла в 3,4 раза (до 11,6 млрд руб.). Компания все еще зарегистрирована в иностранной юрисдикции и не выплачивает дивиденды. При этом также остается открытым вопрос выплаты пропущенных дивидендов после переезда".

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