Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Intel и AMD

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Intel Corp. и Advanced Micro Devices (AMD) с прогнозной стоимостью на уровне $48 и $140 за штуку соответственно, сообщается в обзоре старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова.

Власти КНР в воскресенье постановили постепенно заменить американские микропроцессоры производства Intel и AMD в ПК и серверах, которые используются госорганами, на решения китайских компаний, констатируют эксперты. Рассматривается также возможность заменить операционную систему Windows от Microsoft.

"Новые нормы в сфере закупок - часть стратегии технологической автаркии в военном, правительственном и государственном секторах, названной Xinchuang ("инновации в области IT"). Госпредприятия получили аналогичное указание - завершить к 2027 году переход на технологии китайских поставщиков - от курирующего их ведомства, отвечающего за надзор за госимуществом, - отмечают аналитики инвестбанка. - Отказ КНР от иностранного оборудования ударит по американским компаниям. Так, Китай был крупнейшим рынком для Intel, обеспечив в прошлом году 27% всей выручки. В случае AMD продажи в КНР составили 15% доходов. По нашим оценкам, Intel недосчитается порядка 6% годовой выручки, AMD - 4%. Мы считаем новость негативной для американских поставщиков процессоров и их котировок".

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