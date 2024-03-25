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25 марта 2024 года 16:41
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Tesla
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Tesla, сообщается в обзоре аналитиков. "Акции эмитента в пятницу снизились в цене на 1,2% из-за слухов о сокращении производства электромобилей компании в Китае. По словам рабочих завода, с середины марта производственные мощности Tesla будут задействованы пять дней в неделю вместо шести. Мы ожидаем, что давление на котировки бумаг компании в ближайшее время сохранится", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-TESLA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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