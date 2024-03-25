S&P 500, скорее всего, проведет торги понедельника в диапазоне 5200-5260п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию понедельника в диапазоне 5200-5260 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Артем Князев.

"С учетом предстоящих публикаций макростатистики прогнозируем среднюю волатильность на торгах понедельника. Баланс рисков оцениваем как нейтральный. Снижение доходности трежерис в прошедшую пятницу при смешанной динамике акций выступает фактором поддержки. В то же время новости из Китая могут оказать негативное влияние на сегмент полупроводниковых компаний. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5200-5260 пунктов. Потенциальным источником волатильности способны стать выступления чиновников ФРС", - пишет эксперт в обзоре.

"Индекс S&P 500 продолжает движение в рамках локального восходящего канала в области исторических максимумов. Потенциал роста у бенчмарка сохраняется, но вероятность консолидации в ближайшие сессии, на наш взгляд, выше. Ближайшее сопротивление для индекса широкого рынка расположено на отметке 5300 пунктов, ближайшие уровни поддержки - 5175 пунктов и 20-дневная скользящая средняя, находящаяся около 5130 пунктов", - указывает Князев.

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