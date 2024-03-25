"Финам" открыл торговую идею: покупать акции PepsiCo с целью $190

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PepsiCo Inc. с целью $190 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,46%, стоп-приказ: $16,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания планирует 23 апреля предоставить отчетность за I квартал 2024 года. Прибыль на акцию ожидается на уровне чуть меньше прошлого квартала ($1,52 - прогноз). По мнению аналитиков, в случае выхода данных существенно лучше прогноза можно ожидать резкого роста цены.

"С технической точки зрения падение остановлено, после формирования консолидации цена может выйти выше локального сопротивления на уровне $175. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $164,5 риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,40", - указывают в "Финаме".

PepsiCo - американская транснациональная корпорация в сфере пищевой промышленности, производитель безалкогольных напитков и других продуктов.

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