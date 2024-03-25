"Тинькофф Инвестиции" понизили до "держать" рекомендацию для акций Совкомфлота" и целевую цену - до 130 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова.

"Считаем, что потенциал роста котировок уже реализован и учитывает как потенциальные дивиденды, так и неопределенность по загрузке флота в 2024 году (на фоне санкционного давления на компанию и нефтегазовую отрасль РФ)", - пишет эксперт.

Акции "Совкомфлота" достигли в начале года исторического максимума и превысили уровень 150 руб./бумагу, напоминает Самуйлов, однако затем, после прохождения дивидендного гэпа, акции оператора морских перевозок находились под постоянным давлением на фоне негативного новостного фона вокруг компании в виде добавления части флота в блокирующий SDN-лист США и трудностей с началом отгрузок сжиженного газа с проекта "НОВАТЭКа" Арктик СПГ-2.

Bloomberg в пятницу сообщил о том, что индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказываются принимать нефть с кораблей "Совкомфлота", в связи с чем стратеги "Тинькофф Инвестиций" решили пересмотреть рекомендацию и оценку справедливой стоимости акций "Совкомфлота" с учетом следующих факторов:

- Отчетность за 4К23 вышла хуже ожиданий аналитиков и прогнозов консенсуса.

- Добавление "Совкомфлота" в SDN-лист существенно затрудняет операционную деятельность.

- Высоки риски переноса начала поставок с Арктик СПГ-2.

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