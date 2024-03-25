Недостаточная прозрачность расчёта дивидендной базы бросит тень на инвестиционную привлекательность акций ЛУКОЙЛа - Альфа-банк

Недостаточная прозрачность расчёта дивидендной базы бросит тень на инвестиционную привлекательность акций "ЛУКОЙЛа", полагает аналитик Альфа-банка Никита Блохин.

"Совет директоров "ЛУКОЙЛа" в минувшую пятницу рекомендовал выплатить итоговые дивиденды за 2023 год в размере 498 руб. на акцию, - напоминает эксперт. - Рекомендованный размер дивидендных выплат оказался на 27,5% ниже, чем предполагал консенсус-прогноз Интерфакса. В результате котировки "ЛУКОЙЛа" в ходе торгов просели более чем на 3%, а к их завершению закрепились немногим выше 7300 руб. за акцию. Это отражает разочарование инвесторов, обусловленное снижением дивидендной доходности акций компании: она сократилась на 2,5 п. п. на фоне рекомендации СД до 6,7% против прогнозных 9,2%. Мы рассматриваем рекомендацию СД как негативный фактор для акций компании, поскольку она в очередной раз ставит под сомнения статус "ЛУКОЙЛа" как ключевой дивидендной истории в российском нефтегазовом секторе. Поскольку компания на протяжении последнего десятилетия оставалась лидером дивидендных ожиданий как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов, мы полагаем, что недостаточная прозрачность расчёта дивидендной базы и вытекающая неопределенность в отношении её соответствия дивидендной политике группы могут бросить тень на инвестиционную привлекательность акций компании в этом году".

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