"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги X5 с целью 3200 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать расписки X5 Retail Group с целью 3200 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,7%, стоп-приказ: 2700 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Чистая прибыль X5 Group по МСФО за 2023 год составила 78,59 млрд руб., увеличившись на 73,9% по сравнению с 45,19 млрд руб. в предыдущем году, отмечают аналитики. Выручка увеличилась на 20,8% до 3,146 трлн руб. против 2,605 трлн руб. годом ранее.

"С технической точки зрения цена находится в растущем тренде. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2700 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,65", - указывают в "Финаме".

X5 Group - одна из крупнейших российских розничных торговых компаний, которая управляет продуктовыми торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик".

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