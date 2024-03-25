Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Etalon на уровне "держать"

Аналитики инвестиционного банка "Синара" подтверждают рейтинг акций Etalon Group на уровне "держать" на фоне отчетности компании за второе полугодие 2023 года, сообщается в комментарии.

"Компания опубликовала финансовую отчетность за 2П23 и за весь 2023 год. Компания нарастила выручку на 17% г/г и на 71% к 1П23 и на 6% превзошла ожидания рынка, - пишет аналитик Мария Лукина. - Etalon Group также отразила убыток, вызванный активным строительством и рядом единоразовых факторов. Соотношение чистого корпоративного долга к EBITDA (до-PPA) оказалось на уровне 1,9х, что ниже целевого уровня компании - 2,0-3,0. Хотя компания несколько превзошла ожидания аналитиков, мы оцениваем отчетность Etalon Group за 2П23 нейтрально. При этом выручка признается нелинейно, поэтому эффект от продаж в 2П23 ожидаем ближе к 2П24. По акциям Etalon подтверждаем рейтинг "держать".

Эксперт банка обращает внимание на прогнозы менеджмента Etalon о росте выручки к 2026 г более чем вдвое. Ожидается также увеличение чистой прибыли на 15-20 млрд руб. благодаря более высокой выручке, удержанию коммерческих и административных расходов на уровне 10% от выручки и снижению процентных расходов по корпоративному долгу.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.