Негативные настроения на долговом рынке РФ могут сохраниться на текущей неделе - инвестбанк "Синара"

Негативные настроения на долговом рынке РФ могут сохраниться на текущей неделе, полагает аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин.

"Доходности ОФЗ по итогам недели выросли примерно на 15 б. п., - констатирует эксперт. - Наибольшие изменения произошли на ближнем и дальнем участках, в то время как бумаги со сроком погашения от двух до четырех лет остались на уровнях предыдущей недели. Минфин России провел только один аукцион, на котором предложил ОФЗ-ПД 26244 (2034г). Бумаг было продано на 95 млрд руб. с доходностью по цене отсечения в 13,44%. На наступившей неделе рынок станет оценивать комментарии Банка России к решению по ключевой ставке. С учетом отсутствия в пресс-релизе намеков на ее снижение и сохранение проинфляционных рисков, негативные настроения могут сохраниться".

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