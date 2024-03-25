Потенциал роста акций Газпрома составляет около 5% в ближайшие месяцы - "НФК-Сбережения"

Потенциал роста акций "Газпрома" составляет около 5% в ближайшие месяцы, полагает директор по развитию и стратегическому планированию АО "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин.

Эксперт отмечает, что к текущему моменту часть рисков, так или иначе связанных с выборами Президента России, различного рода провокациями, а также с решениями мегарегулятора, в целом нивелирована. Негативные опасения, которые служили сдерживающим фактором для роста рынка, материализовались. "Следует отметить, что российский фондовый рынок выдержал удар, - пишет Кузьмин. - Тех, кого мы потеряли, будут жить в нашей памяти. Впереди обязательно ждет что-то хорошее. Внутренние экономические условия на ближайший месяц достаточно понятные. В перспективе рынок может начать отыгрывать положительные ожидания с полей сражения или смену в новых обстоятельствах риторики мегарегулятора, которая может обрести более голубиный характер. После зимней стужи наступает время весны и возрождения, российский рынок с нетерпением будет ждать возвращения журавлей".

Аналитик указывает, что на внешнем контуре все готовятся к осенним выборам в США, поэтому западный рынок, скорее всего, при необходимости будет поддерживаться. В то же время нельзя исключать, что влияние внешних событий на российский фондовый рынок станет все более ограниченным.

"21 марта во второй половине торговой сессии на Мосбирже быки взяли верх над медведями. Накануне решения по ключевой ставке многие игроки на понижение предпочли закрыть свои позиции. И хотя в результате теракта основные финансовые индикаторы вновь оказались под существенным давлением, тем не менее, котировки основных индексов остаются в области поддержек, что дает некоторую надежду на слом негативного тренда на предстоящей неделе", - отмечает Кузьмин.

Таким образом, По мнению стратега, можно вновь обратить внимание на идеи покупок некоторых акций. В частности, одним из локомотивов могут стать акции "Газпрома", которые уже долгое время являются аутсайдерами. "Данные акции достигли сильного уровня поддержки вблизи 157 рублей, от которого возможен старт восстановительной динамики, - констатирует эксперт. - В случае подтверждения положительного сценария потенциал роста на горизонте ближайших месяцев может составить порядка 5%".

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