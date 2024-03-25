.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Потенциал роста акций Газпрома составляет около 5% в ближайшие месяцы - "НФК-Сбережения"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 марта 2024 года 12:43
Потенциал роста акций Газпрома составляет около 5% в ближайшие месяцы - "НФК-Сбережения"
Потенциал роста акций "Газпрома" составляет около 5% в ближайшие месяцы, полагает директор по развитию и стратегическому планированию АО "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин. Эксперт отмечает, что к текущему моменту часть рисков, так или иначе связанных с выборами Президента России, различного рода провокациями, а также с решениями мегарегулятора, в целом нивелирована. Негативные опасения, которые служили сдерживающим фактором для роста рынка, материализовались. "Следует отметить, что российский фондовый рынок выдержал удар, - пишет Кузьмин. - Тех, кого мы потеряли, будут жить в нашей памяти. Впереди обязательно ждет что-то хорошее. Внутренние экономические условия на ближайший месяц достаточно понятные. В перспективе рынок может начать отыгрывать положительные ожидания с полей сражения или смену в новых обстоятельствах риторики мегарегулятора, которая может обрести более голубиный характер. После зимней стужи наступает время весны и возрождения, российский рынок с нетерпением будет ждать возвращения журавлей". Аналитик указывает, что на внешнем контуре все готовятся к осенним выборам в США, поэтому западный рынок, скорее всего, при необходимости будет поддерживаться. В то же время нельзя исключать, что влияние внешних событий на российский фондовый рынок станет все более ограниченным. "21 марта во второй половине торговой сессии на Мосбирже быки взяли верх над медведями. Накануне решения по ключевой ставке многие игроки на понижение предпочли закрыть свои позиции. И хотя в результате теракта основные финансовые индикаторы вновь оказались под существенным давлением, тем не менее, котировки основных индексов остаются в области поддержек, что дает некоторую надежду на слом негативного тренда на предстоящей неделе", - отмечает Кузьмин. Таким образом, По мнению стратега, можно вновь обратить внимание на идеи покупок некоторых акций. В частности, одним из локомотивов могут стать акции "Газпрома", которые уже долгое время являются аутсайдерами. "Данные акции достигли сильного уровня поддержки вблизи 157 рублей, от которого возможен старт восстановительной динамики, - констатирует эксперт. - В случае подтверждения положительного сценария потенциал роста на горизонте ближайших месяцев может составить порядка 5%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
25 марта 2024 года 19:06
Аналитики SberCIB Investment Research подтверждают рекомендацию "держать" для акций "ГК ПИК", сообщается в комментарии. "ГК ПИК" последний раз выплачивала дивиденды в 2021 году за 2020 год. Решение не платить дивиденды за 2023 год соответствует нашим ожиданиям, - пишут эксперты Георгий Иванин и... читать дальше
.25 марта 2024 года 18:50
Акции "Сегежа Групп" не являются инвестиционно привлекательными в данное время, говорится в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиции". "Согласно заявлениям менеджмента "Сегежа", в 2024 году компания нацелена на решение вопроса высокой долговой нагрузки, при этом в качестве возможных... читать дальше
.25 марта 2024 года 18:05
Дивидендная доходность акций "ЛУКОЙЛа" по итогам 2023 года может составить 13%, сообщается в комментарии экспертов SberCIB Investment Research Геннадия Суханова и Артура Григоряна. "Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 498 руб. на акцию. Это... читать дальше
.25 марта 2024 года 17:47
Бумаги Etalon пока неинтересны для покупки, перспектива роста их цены видна будет после завершения процесса редомициляции, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой. "Эмитент отчитался за 2023 год по МСФО: результаты слабые и хуже, чем у других девелоперов. Убыток на... читать дальше
.25 марта 2024 года 17:21
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Intel Corp. и Advanced Micro Devices (AMD) с прогнозной стоимостью на уровне $48 и $140 за штуку соответственно, сообщается в обзоре старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова. Власти КНР в воскресенье... читать дальше
.25 марта 2024 года 16:41
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Tesla, сообщается в обзоре аналитиков. "Акции эмитента в пятницу снизились в цене на 1,2% из-за слухов о сокращении производства электромобилей компании в Китае. По словам рабочих завода, с середины марта производственные... читать дальше
.25 марта 2024 года 16:21
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают прогноз сохранения ключевой ставки Банка России на текущем уровне (16% годовых) до июля 2024 года, сообщается в материале инвесткомпании. "Пятничное решение ЦБ совпало с нашим прогнозом и ожиданиями рынка. Регулятор сохранил ключевую ставку на... читать дальше
.25 марта 2024 года 15:51
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию понедельника в диапазоне 5200-5260 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Артем Князев. "С учетом предстоящих публикаций макростатистики прогнозируем среднюю волатильность на торгах понедельника. Баланс рисков оцениваем как... читать дальше
.25 марта 2024 года 15:27
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Technology Select Sector SPDR Fund со $181,7 до $202,31 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. Оценка проведена на основе средневзвешенного потенциала роста компаний фонда без учета дивидендов, указывает... читать дальше
.25 марта 2024 года 15:01
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PepsiCo Inc. с целью $190 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,46%, стоп-приказ: $16,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания планирует 23 апреля предоставить... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.