Снижение ставки ЦБ РФ ранее 2П24 маловероятно - "Финам"

Снижение ключевой ставки Банка России ранее второго полугодия текущего года маловероятно на фоне риторики регулятора, однако вариант начала снижения в июне все же остается возможным, считает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая.

"22 марта на очередном заседании Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%, что совпало с нашими ожиданиями и консенсус-прогнозом. По словам Э. Набиуллиной, к снижению ключевой ставки можно будет приступить после того, как для регулятора будет убедительным устойчивое снижение инфляции. Она также подтвердила свою прежнюю оценку сроков о снижении во второй половине года. Мы полагаем, что, с учетом риторики ЦБ, снижение ставки ранее II полугодия 2024 года маловероятно, однако вариант начала снижения в июне остается возможным, - пишет эксперт в материале инвесткомпании. - Все будет зависеть от устойчивости снижения инфляции и в целом от экономических данных. Многое будет зависеть от II квартала 2024 года: новые макропрогнозы ЦБ, формирование нового правительства, возможно, появление предложений правительства по параметрам бюджетно-налоговой политики, а также проявление реакции экономики на предыдущие решения ЦБ по денежно-кредитной политике. Пока же представляется, что намерение регулятора достичь цели по инфляции в текущем году труднореализуемо. Ожидаем на конец года ключевую ставку в диапазоне 12-14%".

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