"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку бумаг X5 Retail Group, прогнозная стоимость составляет 3200 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика Марии Сухановой.

"Эмитент в пятницу отчитался о результатах за 4К23 по МСФО. Хороший рост выручки (на 25% г/г - до 881 млрд руб.) положительно сказался на прибыли. Рекомендация наблюдательного совета не платить дивиденды по итогам 2023 года была ожидаема, учитывая сохраняющиеся технические ограничения. Ждем дивидендов после перевода владения в РФ по закону об ЭЗО и доходности 5-20%. Сохраняем позитивный взгляд: привлекательно по 4,2х EV/EBITDA ''24п на фоне сильных результатов за 4К23 и нашего прогноза по дивидендам", - указывает эксперт.

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