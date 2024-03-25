"Финам" понизил рейтинг акций Darden Restaurants до "держать" с целевой ценой $174 за штуку, что соответствует потенциалу роста 7% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акции ресторатора в начале марта достигли нашей целевой цены, после чего скорректировались на фоне разочаровавших инвесторов финансовых результатов за 3 квартал 2024 финансового года, - пишет аналитик Игнат Иванов. - Общий объем продаж в 3К24 увеличился на 6,8%, до $2,97 млрд, об этом ресторатор сообщил в квартальных результатах, опубликованных 21 марта. Cкорректированная разводненная чистая прибыль на акцию составила $2,62, увеличившись на 12,0%. Объявленная выручка оказалась ниже ожиданий рынка в $3,03 млрд, фактическая EPS также недотянула до прогноза - $2,63".

Darden Restaurants - ресторатор, имеющий портфель различных брендов, в том числе Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Yard House, Ruth''s Chris Steak House, а также еще 4 сетей ресторанов.

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