Пара рубль/доллар может завершить март в диапазоне 92-93,5 руб./$1 - ПСБ

Пара рубль/доллар может завершить март в диапазоне 92-93,5 руб./$1, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Рубль на этой неделе пытался, хотя и не очень успешно, окрепнуть и отыграть потери предвыборной недели, - напоминают аналитики. - Торговая активность в паре доллар-рубль возросла, отражая повышенное предложение со стороны экспортеров, осуществляющим подготовку к налоговым выплатам 28 марта. Однако оно было встречено высоким спросом, поддерживаемым в том числе преобладанием консервативных настроений на российских финансовых рынках, в первую очередь долговом, ввиду перспективы сохранения повышенной инфляции и, как следствие, затягивания периода высоких ставок Банком России. В результате курс доллара так и не смог по итогам недели заметно снизиться и отойти от пиков последних нескольких месяцев, района 93-93,5 руб./$1. В первой половине следующей недели, учитывая большие налоговые выплаты, поддержка рублю со стороны экспортеров, вероятнее всего, сохранится. Но к концу недели ослабнет, настраивая на консолидационный сценарий по паре доллар-рубль, учитывая, что текущие уровни по американской валюте выглядят оправданными с экономической точки зрения. Полагаем, что курс доллара может завершить март в районе 92-93,5 руб./$1".

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