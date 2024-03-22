"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail Group с целевой ценой 3030 руб. за расписку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Группа X5 представила свои финансовые результаты за 4К23, которые оказались немного лучше наших прогнозов, - отмечает эксперт. - Валовая маржа увеличилась на 1,7 п.п. г/г за счет меньшей интенсивности промо, снижения потерь и оптимизации ассортимента. С учетом всех изменений рентабельность EBITDA составила 6%, что на 0,9 п.п. выше результата сопоставимого периода прошлого года. Прошедший год в целом можно считать удачным для компании. Группе удалось продемонстрировать сильный рост продаж (более 20% г/г) и заметно укрепить свои позиции на рынке, чему в том числе способствовали удачные M&A. Рентабельность EBITDA снизилась на фоне текущей конъюнктуры, но в силу значительного роста продаж в абсолюте показатель EBITDA увеличился на 15% г/г. Компания сейчас имеет низкую долговую нагрузку, существенные объемы накопленных денежных средств и высокие денежные потоки".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.