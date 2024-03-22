Удвоение капитализации российского рынка акций к 2030г вполне реально - Freedom Finance Global

Удвоение капитализации российского рынка акций к 2030 году вполне реально, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля заявил, что к 2030 году капитализация российского фондового рынка должна будет удвоиться и достичь 66% от ВВП. Реалистичность такой задачи, на наш взгляд, связана с уже происходящим в последние несколько лет массовым притоком средств частных инвесторов на фондовый рынок благодаря выгодным возможностям получать налоговые вычеты от ИИС, появлению новых перспективных эмитентов и повышению качества корпоративного управления у эмитентов. Так, в последние несколько лет, по крайней мере, почти все крупные российские эмитенты-"голубые фишки" выплачивают дивиденды акционерам, как правило, в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Причём некоторые крупные корпорации платят дивиденды даже чаще, чем раз в год", - пишет эксперт.

Аналитик инвесткомпании не исключает, что российский фондовый рынок к 2030 году может повторить опыт США и Израиля, где фондовый рынок является одним из важнейших источников привлечения средств в развитие бизнеса, причём преимущественно в технологический сектор.

"В России в 2022-2023 годах на Московской бирже появились такие перспективные эмитенты технологического сектора, как Positive Technologies, "Астра", "Диасофт" и другие, и они со временем могут стать не менее интересными для инвесторов инвестидеями, чем сегодня "Яндекс", Ozon и "ВК, - считает Мильчакова. - Мы не исключаем, что в будущем, при условии нормализации геополитической обстановки, на Мосбиржу смогут выходить эмитенты из дружественных стран, в том числе, из Китая, Индии, Турции, Казахстана, других стран. До конца весны мы ожидаем, что индекс Мосбиржи будет колебаться в рамках 3200-3400 пунктов".

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