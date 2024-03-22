Бумаги РусАгро интересны для покупки - "Финам"

Бумаги "РусАгро" интересны для покупки, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Игната Иванова.

"Расписки "РусАгро" за 12 месяцев почти удвоились в цене и все еще сохраняют потенциал для роста, - отмечает эксперт. - Один из крупнейших российских вертикально интегрированных агрохолдингов имеет стабильный, растущий, диверсифицированный бизнес. При этом расписки "РусАгро" торгуются относительно дешево в сравнении с зарубежными аналогами и дешевле своих исторических мультипликаторов. В 2024 году инвесторы, помимо сильных финансовых результатов, ждут редомициляцию и дивиденды. По нашей оценке, целевая стоимость расписок "РусАгро" на горизонте 12 месяцев составляет 1892 руб., потенциал роста 33%, что соответствует рейтингу "покупать". Для расчета целевой цены мы использовали оценку по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и EV/Sales за 2024 год относительно компаний-аналогов пищевой промышленности".

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