ЦБ РФ, скорее всего, начнет осторожное снижение ставки с июля - "Велес Капитал"

ЦБ РФ, скорее всего, начнет осторожное снижение ключевой ставки с июля, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Как и в февральском пресс-релизе, регулятор не сопроводил свое решение каким-либо выраженным сигналом, однако сохранил одну из ключевых формулировок о том, что для возвращения инфляции к таргету требуется "продолжительный период поддержания жестких ДКУ в экономике", - отмечает эксперт. - ЦБ по-прежнему ожидает снижения инфляции в 2024 году до уровня 4,0-4,5% годовых. Российская экономика, согласно комментарию ЦБ, "продолжает быстро расти" (в феврале Банк России отмечал рост по итогам 2023 года выше, чем прогнозировал ранее). В этих условиях одним из ключевых проинфляционных рисков остается дефицит трудовых ресурсов. В частности, регулятор отметил, что "жесткость рынка труда вновь усилилась" (в феврале ЦБ отмечал, что жесткость остается высокой)".

На взгляд Кравченко, изменения в сегодняшней риторике ЦБ по сравнению с февралем минимальны. При отсутствии выраженного сигнала сохранение формулировки о необходимости поддерживать жесткую ДКП "длительный период времени" можно рассматривать как сценарий с отсутствием возможности смягчения позиции регулятора на ближайших заседаниях. "Мы по-прежнему полагаем, что ЦБ начнет смягчение не раньше, чем на опорном заседании в июле. Снижать ставку регулятор будет осторожно, либо делая это только на опорных заседаниях, либо шагом не более 100 б.п. В этом случае к концу года ставка может составить 12-14%", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

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