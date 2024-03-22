"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "держать" до "продавать" и сохраняет целевую цену на уровне $132 за штуку c потенциалом снижения 20,5%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Финансовые показатели Qualcomm в 2024 финансовом году будут оставаться под давлением из-за ожидаемой слабой динамики на рынках смартфонов и интернета вещей (IoT). Текущий уровень цен Qualcomm выглядит неоправданно высоким", - отмечает аналитик Гордей Смирнов.

Qualcomm - американский производитель чипсетов и разработчик технологий беспроводной связи. Продукты Qualcomm используются в смартфонах, ПК, аудио- и видеоустройствах, автомобилях, носимых гаджетах, широком перечне промышленных систем и сетевого оборудования.

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