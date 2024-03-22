Сохранение ставки ЦБР на высоком уровне продолжит оказывать поддержку рублю в ближайшие месяцы - Совкомбанк

Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на высоком уровне 16% годовых продолжит оказывать поддержку рублю в ближайшие месяцы наряду с обязательной продажей валютной выручки, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Регулятор подтвердил намерение вернуть инфляцию к целевым 4% к концу года. Поэтому Центробанку необходимо продолжать действовать жёстко, поскольку решения по ставке действуют на инфляцию с лагом в 3-6 кварталов, - пишет эксперт. - Посредством удержания жёстких денежно-кредитных условий Банк России стремится охладить всё ещё высокое кредитование и снизить избыточный спрос в экономике, чтобы замедлить рост потребительских цен и вернуть инфляцию к целевому уровню. Мы считаем маловероятным, что инфляция вернётся к целевым 4% ранее 2025 года. Мы ожидаем, что годовая инфляция достигнет своего пика в этом июле на уровне 8,3% (после повышения тарифов ЖКХ почти на 10%) и замедлится до 6% к концу этого года"

В целом риторика Банка России, на взгляд аналитика, немного смягчилась по сравнению с предыдущим заседанием, отражая замедление инфляции и снижение инфляционных ожиданий. В то же время ЦБ сохранил фразу о продолжительном поддержании жёстких денежно-кредитных условий.

"Сигнал Банка России на ближайшие заседания остаётся нейтральным, поэтому мы считаем, что Банк России на следующем заседании 26 апреля снова сохранит ключевую ставку на текущем уровне 16%, - прогнозирует Васильев. - В базовом сценарии мы ожидаем, что темпы роста потребительских цен в ближайшие месяцы продолжат замедляться из-за стабильного курса рубля и жёстких денежно-кредитных условий. Мы считаем, что Банк России в первом полугодии будет удерживать ключевую ставку 16% и перейдёт к снижению ключевой ставки в третьем квартале (вероятно, в июле), когда инфляция будет устойчиво замедляться. В базовом сценарии к концу года мы ожидаем снижения ключевой ставки до 12%.В рисковом сценарии мы допускаем повышение ключевой ставки в ближайшие месяцы до 17%, если инфляция не будет замедляться".

Эксперт Совкомбанка считает, что решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка, и поэтому в моменте оно не окажет значимого влияния на курс рубля. В целом сохранение ключевой ставки на высоком уровне 16% в ближайшие месяцы продолжит оказывать поддержку рублю наряду с обязательной продажей валютной выручки, подчеркивается в комментарии.

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