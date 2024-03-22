SberCIB сохраняет рекомендацию "держать" для акций Сегежа групп

Аналитики SberCIB Investment Research сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Сегежа групп" на фоне слабой отчетности за 4К23, говорится в комментарии.

"Результаты компании за 4К23 ожидаемо слабые, - отмечают эксперты Георгий Иванин и Никита Ковалёв. - Ключевые показатели (кроме выручки) оказались ниже, чем в 3К23. Более быстрый рост расходов на заготовку леса и снижение цен в ряде сегментов привели к падению OIBDA; а в результате повышения процентных расходов чистый убыток увеличился. Свободный денежный поток остался отрицательным и почти не изменился по сравнению с 3К23 благодаря сокращению капитальных расходов. Из-за слабых финансовых результатов соотношение "чистый долг/OIBDA" по итогам 2023 года составил 13,2 против 10,4 на конец 9М23. Мы по-прежнему считаем, что даже на фоне постепенного восстановления долговая нагрузка в 2024 году останется высокой (5,8), а денежного потока не будет хватать на обслуживание долга - коэффициент покрытия останется отрицательным. Согласно нашим прогнозам, нормализации финансовых показателей стоит ждать не ранее 2026 года. Смотрим на акции компании крайне осторожно".

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