Акции Сегежа непривлекательны для покупок в настоящее время - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Сегежа Групп" непривлекательны для покупок в настоящее время в связи со слабыми финансовыми показателями и неопределенностью в части возможности сокращения долговой нагрузки, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

Ведущий российский вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг раскрыл слабые финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2023 год, обусловленные внешнеторговыми ограничениями, неблагоприятной рыночной конъюнктурой, ростом логистических затрат и увеличением ставки ЦБР, констатируют эксперты.

"На наш взгляд, ключевым вопросом 2024 года для компании будет решение проблемы высокой долговой нагрузки. Согласно комментариям менеджмента эмитент рассматривает разные варианты для решения данного вопроса, в том числе возможность докапитализации компании, - отмечают аналитики. - В связи со слабыми финансовыми показателями и неопределенностью в части возможности сокращения долговой нагрузки мы не считаем акции инвестиционно привлекательными и не включаем их в наш модельный портфель".

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