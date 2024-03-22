"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Татнефти с целью 779 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Татнефти" с целью 779 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 667 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Текущая оценка эмитента, на наш взгляд, оставляет потенциал для умеренного роста. На данный момент "Татнефть" торгуется под 3,4 EV/EBITDA 2024E, что ниже среднеисторического уровня. Кроме того, в случае окончательного перехода на норму выплат 100% прибыли по РСБУ размер дивидендов на горизонте года может составить около 120 руб./акцию, что соответствует неплохой доходности 17,1% на привилегированную бумагу", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 667 руб. риск на портфель составит 0,35%", - указывают в "Финаме".

"Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний в России. Основными направлениями деятельности являются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия и сеть АЗС.

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