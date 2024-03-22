"Тинькофф Инвестиции" сохраняют негативную оценку акций Сегежа

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют негативную оценку перспектив цены акций "Сегежа Групп", сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского.

"Лесопромышленная компания опубликовала финансовые итоги четвертого квартала и всего 2023 года. Компания ушла в убыток против прибыли 6 млрд в 2022 году. Несмотря на рост выручки в 4К23 на 4%, OIBDA компании снизилась на 23% кв/кв из-за увеличения себестоимости и расходов на логистику. По итогу 2023 года долговая нагрузка незначительно снизилась, однако все равно осталась крайне высокой: коэффициент чистый долг/скорректированный OIBDA составил 13,2x (3К23 было 14,8x). Глава компании Михаил Шамолин сообщил, что эмитент рассматривает проведение докапитализации как один из возможных сценариев снижения долговой нагрузки".

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