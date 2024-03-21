"Финам" подтверждает рейтинг акций CSOP Hang Seng TECH Index ETF на уровне "покупать" c целевой ценой HKD 5,30 за штуку, что предполагает потенциал роста 52% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"С начала 2023 года из китайского фондового рынка вышло очень много нерезидентов, что по примерным подсчетам составляет более 77% от всех ранее инвестированных в него иностранных средств, - пишет аналитик Никита Степанов. - Следствием этого стало масштабное падение всех акций китайских компаний, вне зависимости от их результатов. Мы считаем, что причины выхода нерезидентов переоценены, и в текущей ситуации у акций крупных китайских компаний гораздо больше драйверов для роста, чем для падения, учитывая рост прогнозов их финансовых результатов. В связи с этим мы считаем, что китайский рынок является одним из самых перспективных в текущем году. Оценка произведена на основе средневзвешенных целевых цен компаний, входящих в состав фонда".

CSOP Hang Seng TECH Index ETF - биржевой фонд с экспозицией на топ-30 крупнейших торгующихся в Гонконге компаний из отраслей потребительских товаров, технологий, телекоммуникаций, финансов и здравоохранения.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.