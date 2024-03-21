"Велес Капитал" повысил до "покупать" рекомендацию для бумаг "Полюса" с целевой ценой 14163 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Несмотря на рост мировых цен на золото, акции "Полюса" по-прежнему значительно отстают от динамики индекса Мосбиржи, - отмечает эксперт. - Компания представила сильные результаты за 2023 год, а масштабная инвестиционная программа позволит нарастить добычу золота на 89% к 2029 году. благодаря разработке месторождения Сухой Лог. На наш взгляд, рост котировок "Полюса" сдерживается опасениями инвесторов относительно акцентов в акционерной отдаче. Так, выкуп акций, проведенный летом 2023 года, был осуществлен преимущественно в пользу одного из мажоритарных акционеров на фоне сохраняющейся дивидендной паузы".

Данилов подчеркивает, что отказ от выплат за 2023 год может привести к снижению мультипликативной оценки компании, которая на данный момент торгуется с премией к отрасли и другим отечественным золотодобытчикам. Однако в случае положительного решения совокупный дивиденд за 2023 год, по мнению аналитика, может составить 793 рубля на акцию с доходностью 6,8% к текущим котировкам. Также росту акций будут способствовать спекулятивные всплески мировых цен на золото, подогреваемые заявлениями ведущих центробанков мира о скором начале снижения ставок.

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