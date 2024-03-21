SberCIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Интер РАО

Аналитики SberCIB Investment Research сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО", сообщается в комментарии инвестбанка.

"Совет директоров "Интер РАО" в среду рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 0,326 руб. на акцию (доходность 8,1%), - отмечают эксперты Георгий Иванин и Никита Ковалев. - Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 3 июня. Размер дивидендов совпал с нашими оценками и ожиданиями рынка, поскольку рекомендованная дивидендная выплата соответствует дивидендной политике компании (25% от чистой прибыли по МСФО, размер чистой прибыли по МСФО за 2023 год был раскрыт в конце февраля). Мы сохраняем позитивный взгляд на акции "Интер РАО". Они торгуются с коэффициентом EV/EBITDA 2024о на уровне 1,0, что значительно ниже среднего показателя по сектору (2,4). Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" акции "Интер РАО".

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