Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Adobe с целью $650

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Adobe Inc. с целевой ценой $650 за штуку, сообщается в комментарии аналитика Егора Толмачева.

"Adobe представила сильные результаты по итогам первого квартала 2024 финансового года, но прогнозы на второй оказались довольно консервативными, - отмечает эксперт. - Менеджмент предупреждает, что эффект монетизации ИИ-продуктов будет постепенно проявляться ближайшие годы, на динамике ARR и NNARR он начнет отражаться со второй половины текущего финансового года. Сейчас компания в первую очередь сконцентрирована на росте количества клиентов и не так сильно фокусируется на их дополнительной монетизации. Менеджмент старался ободрить инвесторов, комментируя ситуацию относительно конкуренции в сфере ИИ, но рынок воспринял это со скепсисом. Мы оцениваем отчет эмитента нейтрально, сохраняем рекомендацию "покупать" с целевой ценой по акции $650".

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