"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ВК" с целевой ценой 1139 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Группа "ВК" представила свои финансовые результаты за 2023 года: выручка опередила консенсус, однако EBITDA и чистый убыток оказались существенно хуже прогнозов, - отмечает эксперт. - Компания также превзошла наш прогноз по выручке за квартал, но рентабельность была крайне низкой. Группа изменила наполнение сегментов, в связи с чем все подразделения показали положительную динамику продаж по итогам отчетного периода. Положительная динамика EBITDA наблюдалась только в одном сегменте - технологиях для бизнеса. Как мы отмечали ранее, операционные показатели демонстрируют устойчивый рост, но пока нет уверенности, что текущие крупные вложения обеспечат долгосрочный рост доходов бизнеса".

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