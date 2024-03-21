Ребалансировка активов ПИФов создает возможность для наращивания позиций в акциях Роснефти и Газпром нефти - Газпромбанк

Ребалансировка активов ПИФов создает возможность для наращивания позиций в акциях "Роснефти" и "Газпром нефти", говорится в аналитическом материале исполнительного директора Управления анализа фондового рынка Газпромбанка Сергея Либина.

Эксперт напоминает, что Указом Президента РФ №199 сняты ограничения на продажу акций стратегических предприятий ПИФами, паями которых владеют недружественные нерезиденты.

"Суммарная стоимость чистых активов ПИФов акций, в числе пайщиков которых находились недружественные нерезиденты, составляет порядка 400 млрд рублей, - отмечает Либин. - По нашим оценкам, наибольший "перевес" на момент принятия указа имели акции компаний нефтегазового и металлургического секторов - "Роснефти", "Газпром нефти", "Татнефти" и "АЛРОСА". Ожидается, что в ближайшие дни управляющие фондами будут сокращать позиции в данных акциях, что может привести к снижению их цен на горизонте 2-5 торговых сессий. Эффект может быть сглажен плавностью выравнивания структуры активов с учетом притока средств инвесторов в фонды акций".

При этом, по мнению стратега банка, наибольший приток может прийтись на акции с наибольшим "недовесом" в фондах относительно индекса, в первую очередь "ЛУКОЙЛ" и Сбербанк.

"Ожидаемый эффект на наиболее "перевешенные" акции является исключительно техническим и краткосрочным, и не отражает фундаментальные характеристики эмитентов, - считает Либин. - Мы рекомендуем воспользоваться технической "просадкой" для увеличения позиций в наиболее "перевешенных" и привлекательных с фундаментальной точки зрения акциях - "Роснефти" и "Газпром нефти", которые являются бенефициарами ожидаемого роста нефтяных котировок и предлагают дивидендную доходность на горизонте 12 месяцев 11% и 14% соответственно".

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