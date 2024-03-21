"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Carnival с целью $21

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Carnival Corp. с целью $21 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24,6%, стоп-приказ: $15,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Carnival Corporation опубликует квартальный отчет в среду, 27 марта. Аналитики ожидают роста выручки до $5,33 млрд и прибыли на акцию - $0,1752. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, то рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках растущего тренда, двигаясь к верхней границе канала. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $15,5 риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,07", - указывают в "Финаме".

Carnival Corporation - одна из крупнейших в мире туристических компаний. Имеет портфель круизных брендов, которые работают по всему миру.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.